living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران عطا الله حنا: بلادنا هي ارض الفداء والميلاد والبركة والنور والقدس في المسيحية هي القبلة الاولى والوحيدة

30
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن المسيحيون المشرقيون مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بالحفاظ على اصالتهم الايمانية وتراثهم الروحي العريق بعيدا عن التقوقع والانعزالية .

نحن متشبثون بايماننا وبقيمنا ورسالتنا وحضورنا ومبادئنا ولا نخاف من احد في قولنا لكلمة الحق التي يجب ان تقال ولكننا في نفس الوقت نؤمن بالحوار والتواصل الاخوي مع شركاءنا في الانتماء الانساني والوطني في هذا المشرق وفي فلسطين بشكل خاص.
يؤسفنا ان هنالك من لم يقرأوا التاريخ جيدا وبعضهم يعتقدون بأن المسيحية في هذا المشرق وفي هذه الارض المقدسة بشكل خاص انما هي من مخلفات حملات الفرنجة الصليبية كما يصفها البعض ، وقد قلنا مرارا وتكرارا ونؤكد هذا القول مجددا لعل صوتنا يصل الى من يعنيهم الامر بأن المسيحية في هذه الديار ليست بضاعة مستوردة من اي مكان في هذا العالم ، كما انها ليست من مخلفات حملات الفرنجة التي استهدفت المسيحيين المشرقيين اكثر من غيرهم بهدف اقتلاعهم من هويتهم المشرقية وتغريبهم عن اوطانهم وانتماءهم لشعوبهم .
لا يجوز الترويج للتاريخ المزيف لان الترويج لهذا التاريخ لا يسيء للمسيحيين لوحدهم والذين تاريخهم لم ينقطع في هذه الديار لاكثر من الفي عام بل يسيئ ايضا لتاريخ منطقتنا وهويتها الحضارية والتاريخية والانسانية .
نقول لاولئك الذين يذكروننا دوما بحملات الفرنجة بأنها استهدفت المسيحيين المشرقيين اكثر من المسلمين وكان الهدف منها هو اقتلاع المسيحيين المشرقيين من اصالتهم الايمانية والوطنية والتاريخية والتراثية.
يجب ان يُقرأ التاريخ جيدا فبلادنا هي مهد المسيحية وفي ارضنا ولد السيد المسيح ومنها انطلقت رسالته الى مشارق الارض ومغاربها واذا ما كانت القدس لدى اشقاءنا المسلمين هي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فهي في المسيحية هي القبلة الاولى والوحيدة حيث القبر المقدس الذي يرمز الى الانتصار على الموت.
المسيحيون ليسوا غرباء في اوطانهم وليسوا اقليات في بلدانهم كما انهم ليسوا ضيوفا عند احد ووجودهم هو وجود عريق فقد كانوا قبل الاسلام وبقيوا بعد مجيء الاسلام وتفاعلوا مع المسلمين وتعاونوا معا وسويا في خدمة اوطانهم وقضاياهم العادلة لا سيما قضية فلسطين التي هي قضيتنا الاولى .
من حقنا ان ندافع عن تاريخنا وتراثنا ومقدساتنا ورموزنا الدينية كما اننا نرفض اي استهداف للمقدسات والرموز الدينية لدى الاخرين ، فالقدس مدينة لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث وهي مدينة تتميز عن اي مدينة اخرى ومن واجبنا ان نحافظ على طابعها ورسالتها باعتبارها حاضنة لاهم مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية .
نرفض التطرف والكراهية والطائفية والتي لا يستفيد منها الا اعداءنا ومن واجبنا ان نعمل من اجل توحيد الصفوف وتكريس قيم المحبة والاخوة فيما بيننا وهذا امر قائم في بلادنا ولكن هنالك اعداء منظورين وغير منظورين يعملون على استهداف هذه الوحدة وهذه المحبة والاخوة القائمة فيما بيننا منذ قرون ويجب ان نواجههم بثقافة الوعي والحكمة ونشر قيم المحبة والاخوة الانسانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout