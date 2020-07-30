روسيا: اعتقال عسكري بتهمة الخيانة

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قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إنه اعتقل في سيفاستوبول عسكريا يخدم في أسطول البحر الأسود، للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة الدولة.

وذكر الأمن الفدرالي، أنه يشتبه بقيام الموقوف، بنقل معلومات تشكل سرا للدولة إلى استخبارات وزارة الدفاع في أوكرانيا.

وأضاف مصدر في مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية: "احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي في سيفاستوبول، عسكريا من أسطول البحر الأسود، كان يقوم بجمع ونقل معلومات تشكل أسرار دولة، إلى مديرية الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية".

ونوه المصدر، بأنه تم فتح قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).

وقررت المحكمة، حبس المتهم مؤقتا على ذمة التحقيق. وفي حال إدانته، يواجه المذكور عقوبة السجن من 12 إلى 20 سنة.