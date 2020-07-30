بيلوسي: على أعضاء مجلس النواب الأمريكي والموظفين وضع الكمامات والا ...

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء أنه يتعين على‭‭‭‭ ‬‬‬‬الأعضاء والموظفين وضع الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس.

وقالت ”تتوقع الرئيسة من جميع الأعضاء والموظفين الالتزام بهذا المطلب كدلالة على احترام صحة وسلامة ومصلحة الآخرين الموجودين في المجلس وفي المناطق المحيطة به“.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال العضو الجمهوري لوي جومرت إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 مما دفع ثلاثة على الأقل من زملائه إلى القول بأنهم سيضعون أنفسهم في حجر صحي. وكان جومرت يرفض بشدة استخدام الكمامة.

وقالت بيلوسي إنها تمتلك السلطة لمطالبة الضابط المسؤول عن إنفاذ القانون بمجلس النواب بإخراج أي عضو يخالف آداب اللياقة و ”ترى الرئيسة أن عدم وضع الكمامة يمثل انتهاكا خطيرا لآداب اللياقة“.

وأوضحت أنه سيتم توفير كمامات عند أماكن الدخول إلى المجلس للأعضاء الذين ينسون إحضارها.