living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرشح ترامب لمنصب في البنتاجون يواجه استجوابا حادا بمجلس الشيوخ

30
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المتوقع أن يواجه أكثر المرشحين إثارة للخلاف حتى الآن من بين الذين طرحهم الرئيس دونالد ترامب لمنصب رفيع في وزارة الدفاع (البنتاجون) جلسة محتدمة في مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه يوم الخميس، حيث من المرجح أن يوجه له الديمقراطيون استجوابا حادا بسبب تصريحات له يرون أنها تنطوي على إسلاموفوبيا (رهاب الإسلام).
 
وإذا أقر مجلس الشيوخ ترشيحه، فسوف يشغل البريجادير جنرال المتقاعد أنتوني تاتا المدافع القوي عن ترامب، أعلى منصب سياسي في البنتاجون.
 
كان تاتا قد وصف الرئيس السابق باراك أوباما، على نحو خاطئ، بأنه مسلم واتهمه بأنه ”زعيم إرهابي“ يعمل لمصلحة إيران، وذلك وفق تغريدات على تويتر، اطلعت عليها رويترز ولم تعد موجودة الآن.
 
وقال البيت الأبيض إنه متمسك بترشيح تاتا لشغل منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات.
 
ولم يرد تاتا حتى الآن على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي تم حذفها من تويتر.
 
وتاتا على دراية واسعة بالجيش الأمريكي بعدما خدم قرابة ثلاثة عقود شملت دورا بارزا في أفغانستان. غير أن مسؤولين عسكريين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إنه ليست لديه معرفة تذكر بآسيا، في وقت يحاول فيه وزير الدفاع مارك إسبر التركيز على المنافسة مع الصين.
 
وسوف يمثل تاتا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، التي أشار أعضاؤها الديمقراطيون إلى أنهم سيعارضون ترشيحه.
 
ووصفت إليزابيث وارين العضوة الديمقراطية بالمجلس تاتا بأنه ”أكثر مرشحي ترامب غير المؤهلين وغير المناسبين على الإطلاق لمنصب رفيع بوزارة الدفاع- بفارق كبير“.
 
وأضافت في بيان أن ”شخصا يتبنى نظرية المؤامرة ونهجا ينطوي على الإسلاموفوبيا، ووصف الرئيس أوباما بأنه ’زعيم إرهابي‘ ينبغي ألا يشغل ثالث أعلى منصب في البنتاجون“.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout