مقتل شخص وإصابة 10 في انفجار مطعم باليابان

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ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس أن انفجارا وقع في مطعم في اليابان مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

وقالت المجموعة المالكة التي تدير سلسلة من المطاعم إن المطعم الواقع في منطقة فوكوشيما كان يخضع لإصلاحات.

وأصدرت المجموعة بيانا تعتذر فيه للضحايا وقالت إنها تتعاون مع السلطات لتحديد سبب الانفجار.

وعرضت وسائل الإعلام لقطات للمطعم المدمر ظهرت خلالها أيضا نوافذ مهشمة في بنايات مجاورة وتناثر قطع من المعدن والزجاج في المكان.

وقال بعض مستخدمي موقع تويتر في المنطقة إنهم سمعوا دويا صاخبا وقت الانفجار وشموا رائحة غاز.