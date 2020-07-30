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أمريكا تعين منسقا لسياستها تجاه القطب الشمالي مع احتدام المنافسة على موارده

30
JULY
2020
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عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منسقا للسياسة تجاه القطب الشمالي يوم الأربعاء فيما تستعد واشنطن لمنافسة روسيا والصين على استخراج الموارد في منطقة تشهد ذوبان الجليد بوتيرة سريعة بسبب ظاهرة تغير المناخ.
 
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جيم ديهارت، وهو صاحب خبرة دبلوماسية تمتد لنحو 28 عاما وتولى في الآونة الأخيرة منصب مستشار كبير في شؤون كوريا الجنوبية، سيصبح الآن المنسق الأمريكي للمنطقة القطبية الشمالية.
 
وازداد الاهتمام الأمريكي بالمنطقة القطبية الشمالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذوبان جليد البحار بسبب تغير المناخ مما زاد فرص الشحن في المنطقة وكشف عن معادن مهمة مثل اليورانيوم والنفط والغاز. وأصبح القطب الشمالي أكثر دفئا بوتيرة أسرع مرتين من المتوسط العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية.
 
وعززت روسيا قدراتها العسكرية في القطب الشمالي فيما تصف الصين نفسها بأنها قريبة من المنطقة القطبية الشمالية ووضعت خططا لإنشاء ممرات للشحن.
Reuters
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