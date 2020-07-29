ترامب يعود مجددا للدفاع عن عقار هيدروكسي كلوروكين

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ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء دعمه لعقار هيدروكسي كلوروكين، واصفا إياه بأنه ناجح للغاية في علاج فيروس كورونا.

وقال ترامب إن الكثير من الأطباء يعتبرون "هيدروكسي كلوروكين" فعالا، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الدواء فعال في المراحل الأولى من مرض كوفيد-19.

واستنكر الرئيس الأمريكي، موقف مواقع التواصل مثل فيسبوك وتويتر من حذف المنشورات الإيجابية عن عقار هيدروكسي كلوروكين، وفقا لرويترز.

وأعلن ترامب في 18 مايو/أيار الماضي، عن تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكين بمعدل حبة واحدة كل يوم لمدة أسبوع ونصف.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد ألغت الشهر الماضي ترخيص الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين في علاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعدما شككت عدة دراسات في فعاليته.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، 4 يوليو/تموز الجاري، أنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى فيروس كورونا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات.

وأظهرت إحصاءات، اليوم الأربعاء، أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1592 حالة وفاة جديدة.

وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، تعد تلك المرة الأولى التي يتخطى فيها العدد 1200 حالة وفاة منذ شهر مايو/ أيار الماضي، أي ما يقارب شهرين ونصف.