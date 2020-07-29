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بريطانيا توقع عقدا للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

29
JULY
2020
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وقعت بريطانيا، الأربعاء، اتفاقية مع شركتي الأدوية "سانوفي" و"غلاكسو سميث كلاين"، لأجل الحصول على أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه الاتفاقية هي الرابعة التي توقعها بريطانيا، لأجل الحصول على جرعات من اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا.
 
ولم يحصل أي لقاح في العالم على الموافقة حتى الآن لأجل استخدامه في الوقاية من الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحوّل إلى جائحة أصابت ملايين الأشخاص.
 
وأسفر مرض "كوفيد 19" عن وفاة أكثر من 663 ألف شخص، فيما أحدث شللا في الاقتصاد العالمي من جراء حالة الإغلاق وفرض التباعد الاجتماعي.
 
ولم يجر الإعلان عن التفاصيل المالية الخاصة بالاتفاق المبرم بين بريطانيا وشركتي الأدوية، إلا أن "سانوفي" "غلاكسو سميث كلاين" اللتان بدأتا التعاون في أبريل الماضي، قالتا إن الموافقة القانونية على اللقاح الجاري تطويره قد تتم في النصف الأول من العام المقبل، في حال أدت الاختبارات السريرية إلى نتائج إيجابية.
 
وتحركت بريطانيا منذ وقت مبكر لأجل إبرام اتفاقيات الحصول على اللقاح، ولجأت لندن إلى عدد من المؤسسات التي يُرجح بقوة أن تطرح اللقاح.
 
وفي غضون ذلك، قال وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، إنه لا وجود لضمانات، لكن من المهم أن تضمن بريطانيا وصولها إلى عدد من اللقاحات الواعدة، لأن هذا الأمر يرفع حظوظ الحصول على واحد منها حينما يثبت أنه ناجع.
 
وفي الأسبوع الماضي، أبرمت بريطانيا عقدا مع شركتي "فايزر" و"بيونتك" لأجل الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، فضلا عن عقود أخرى.
 
واستطاعت بريطانيا أن تؤمّن 250 مليون جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا، لكن نجاح التجارب السريرية هو الذي سيعطي الضوء الأخضر للحصول عليها.
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