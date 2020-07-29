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وفيات كورونا في أميركا.. تسجيل أعلى رقم منذ 75 يوما

29
JULY
2020
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سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحب ما أظهرت بيانات الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش الأربعاء).

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية، الثلاثاء، كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريغون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

 

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