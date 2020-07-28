living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا في أميركا.. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"

28
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجلت الولايات المتحدة، الاثنين، 57.039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز.


وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).

أما حصيلة الوفيات الاجمالية فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وحتى الأحد تجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ70 ألفا في اليوم الواحد.

وتجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومي الأحد والاثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout