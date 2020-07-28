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روحاني: رفضنا أكثر من عشرين طلبا قدمه الاميركيون للتفاوض

28
JULY
2020
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أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الاميركيين قدموا 23 طلبا للتفاوض خلال العامين الاخيرين وتم رفضها كلها.

وقال روحاني، في كلمته أمام حشد من المنتجين في قطاعي الصلب والبتروكيمياويات الاثنين، إن الاميركيين طلبوا التفاوض معه 8 مرات خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وتم رفضها كلها.

 

واضاف: إن الاميركيين تصوروا ان اقتصاد ايران سينهار عقب 3 أشهر بفعل الحظر الشديد الا انه تخطى الحظر الارهابي وأحبطه ويسير نحو تحقيق التنمية في معظم القطاعات الصناعية والانتاجية ومنها الصلب والبتروكيمياويات التي بلغت الضعف خلال الاعوام الاخيرة.

 

وندّد روحاني بالحظر الاميركي، موضحاً انه شمل جميع القطاعات بما فيها الصحية والعلاجية حيث ترفض اميركا طلبات ايران بشراء الادوية والمعدات الطبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ووصفه بالارهاب في القطاع العلاجي.

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