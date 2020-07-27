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بايدن يوجه رسالة للنساء: أخرجن ترامب من البيت الأبيض

27
JULY
2020
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وجه السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، رسالة إلى نساء أمريكا طالبهن فيها بإخراج دونالد ترامب من البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.
 
وكتب بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة: "النساء هي من تحدد مسار التاريخ بالوضوع والشجاعة"، مضيفا: "الانتخابات المقبلة ليست مختلفة".
 
وتابع: "بقي لدينا 100 يوم فقط لنبدأ التصويت لاختيار الرئيس المقبل، خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مضيفا: "لنصوت من أجل إخراجه من البيت الأبيض".
 
ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وبايد، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.
 
ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، إن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.
 
 
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما، ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".
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