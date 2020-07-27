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إعصار "هانا" يسقط جدار ترامب على الحدود مع المكسيك

27
JULY
2020
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جح الإعصار الأطلسي "هانا"، الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية، بتدمير جزء من الجدار الذي أنشىء بمبادرة من الرئيس ترامب لفصل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وإعاقة انتقال المهاجرين إلى البلاد.
 
وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" يظهر الإعصار وقوة رياحه التي استطاعت إسقاط جزء من الجدار على الحدود بين البلدين.
 
كما ظهر في المقطع عمال يحاولون تثبيت وإعادة ما تهدم من جراء الإعصار، لكنهم بدوا عاجزين عن ذلك بفعل قوة الرياح في المنطقة.
 
 
كما ضربت رياح الإعصار ساحل تكساس قرب منطقة كوربس كريستي. ومن المتوقع أن تجتاح الأمواج العاتية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ 482 كيلومترا تقريبا من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب.
 
وكانت السلطات قد حثت سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة "هانا".
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