الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة لكورونا منذ أسبوعين

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سجلت الولايات المتحدة، الأحد، أدنى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" أن إجمالي الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة، بلغ 55,187 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 4,229,624 إصابة.

كما تسبب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك، في هذا البلد إلى 146,909 وفيات، وفق الجامعة ومقرها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

وهي المرة الأولى منذ 13 يوليو التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا.

والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

وبالمقابل فإن حوالى 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.