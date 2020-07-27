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ماكرون يقر التشكيلة الكاملة لحكومته مع تعيين وزير دولة للشؤون الأوروبية

27
JULY
2020
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أقر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، التشكيلة الكاملة لأعضاء حكومته، مع تعيين 6 وزراء جدد بينهم كليمنت بيون، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشؤون الأوروبية.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون عين بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة ليحل محل أميلي دو مونشالين.

وبصفته مستشار ماكرون في ملف أوروبا، كان بيون، البالغ 37 عاما، صوتا مؤثرا في تشكيل السياسة الأوروبية للرئيس الفرنسي من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحتى إصلاح منطقة اليورو.

وبيون خريج المدرسة الوطنية للإدارة ولم يشغل قط منصبا عاما لكنه أصبح مطلعا بشكل جيد على العمل داخل أروقة الحكومة بعد عمله مستشارا للميزانية لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق، جان مارك إيرو، قبل أن ينضم لفريق ماكرون في وزارة الاقتصاد.

كما ضمت الحكومة الفرنسية، فضلا عن بيون، 5 أعضاء جدد، بينهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب، سارة إيل أيري، ووزيرة الدولة للبرامج التعليمية، ناتالي إيليما، ووزير الدولة لتطوير المناطق الريفية، جويل جيرو، ووزيرة الدولة لشؤون التنوع البيولوجي، بيرانجير أبا، ووزير الدولة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية والمسؤولة، أوليفيا غريغوار.

وتضم الحكومة الفرنسية الجديدة بعد التعديل الأخير بالتالي 43 عضوا.

روسيا اليوم
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