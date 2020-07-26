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توقف المحرك المفاجئ... هيئة الطيران الدولية ترسل تحذيرا بشأن "بوينغ"

26
JULY
2020
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أصدرت هيئة الطيران الدولية أمرا مباشرا إلى شركات الطيران لتفقد "جزء حرج" من طائرات "بوينغ 737" بسبب وجود خلل فني قد يسبب توقف المحرك بشكل مفاجئ.
 
وجهت المنظمة إلى شركات الطيران المالكة لطائرة "بونيغ 737" تحذيرا عاجلا بتفقد هذا الجزء المتواجد في المحرك والذي قد يسبب توقف محرك الطائرة المفاجئ في السماء.
 
ونوهت المنظمة أن سبب هذه المشكلة يعود إلى أن الطائرات توقفت لفترة طويلة عن العمل في ظل انتشار وباء كورونا والحجر الصحي الذي تبعه، وأن هذه الطائرة تتأثر بسبب عدم عمل المحرك لفترات طويلة ما يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة.
وبحسب بيان المنظمة الذي نقلته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأمر التحذيري الذي أرسلته يشمل حوالي ألفي طائرة ثنائية المحرك في أمريكا على الأقل.
 
وجاء في بيان المنظمة أنه يجب على المشغلين فحص أي طائرة من طراز "بوينغ 737" تم إيقافها لمدة سبعة أيام على الأقل أو تم تشغيلها أقل من 11 مرة منذ إعادتها إلى الخدمة.
 
وأفادت التقارير التي رصدتها المنظمة أن بعض صمامات المحرك يمكن أن تصبح عالقة في الوضع المفتوح في حال عدم تفقد هذا الجزء.
وقالت المنظمة: "إن تآكل الصمامات في كلا المحركين يمكن أن يؤدي إلى فقدان كامل للطاقة ما يمنع إعادة تشغيل المحركات، مما يجبر الطيارين على الهبوط في مكان آخر غير المطار".
 
وبدورها أعلنت شركة "بوينغ" في بيان صادر عن مقرها في شيكاغو أنه "خلال فترة تخزين الطائرات أو استخدامها بشكل أقل يمكن أن يكون الصمام أكثر عرضة للتآكل".
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