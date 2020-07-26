إسبانيا تعلن أنها آمنه وأن إصابات كورونا محلية

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أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، أنها بلد آمن بها إصابات فيروس كورونا محلية ومعزولة على خلفية فرض بريطانيا حجر صحي على القادمين من بريطانيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكدت السلطات الإسبانية أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد هي حالات محلية وأنها معزولة تماما وتحت السيطرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإسبانية، ردا على قرار بريطانيا الأخير، إن إسبانيا "تحترم" قراراتها، وأنها على اتصال دائم بالسلطات هناك (في بريطانيا)

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في وقت سابق فرضها حجرا صحيا على جميع المسافرين القادمين من إسبانيا لمدة أسبوعين.