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زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق مدينة كايسونج: الفيروس الشرير دخل إلى البلاد

26
JULY
2020
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أعلنت كوريا الشمالية حالة الطوارئ وفرض العزل العام على مدينة كايسونج الحدودية كإجراء وقائي بعد تسجيل أول شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
 
وعقد كيم جونغ أون، مساء اليوم السبت، جلسة عاجلة للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد بعد أن رصدت السلطات الصحية في مدينة كايسونج الحدودية قرب كوريا الجنوبية شخصا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.
 
ونقلت الوكالة المركزية الكورية الرسمية في البلاد أن كيم جونغ أون أعلن حالة طارئة ووجه بفرض إجراءات الإغلاق في المدينة.
 
وقال الزعيم الكوري الشمالي: "هذا وضع حرج يمكن أن نقول في ظله إن الفيروس الشرير دخل إلى البلاد".
 
وأوضحت الوكالة أن الشخص المشتبه في إصابته بالفيروس عاد إلى كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية يوم 19 يوليو بطريقة غير شرعية وذلك بعد أن فر من بلاده منذ 3 سنوات، وذكرت أنه خضع في كايسونج لفحص أعطى نتائج "غير واضحة"، وتم وضعه في عزل مشدد.
 
وستكون هذه الإصابة في حال تأكيدها أول حالة رسمية مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد) كوفيد -19) في كوريا الشمالية التي أصرت على مدى أشهر على خلوها من المرض.
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