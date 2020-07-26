living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 3 نتائج إيجابية.. رئيس البرازيل "ينجو" من كورونا

26
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، إن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجري له جاءت سلبية، وذلك بعد أسابيع من بقائه رهن العزل الصحي في مقر إقامته إثر إصابته بالفيروس.
 
وظهر بولسونارو في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه علبة من عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي ينسب إليه الفضل في تعافيه من المرض رغم عدم وجود دليل علمي عن فاعليته.
 
وقال بولسونارو في نص مرفق مع الصورة إن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية.
 
ولم يحدد الرئيس البرازيلي موعد اجراء الفحص ولم يقدم تفاصيل أخرى.
 
وأجريت لبولسونارو عدة فحوص هذا الشهر، وجاءت نتائجها إيجابية 3 مرات، من بينها تشخيص مبدئي في السابع من يوليو، أثبت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.
 
ومنذ ذلك الحين يخضع لعزل صحي جزئي في المقر الرئاسي، ويقوم بمهامه الرسمية عبر مؤتمرات الفيدبو، لكنه كان يخرج من مقر الإقامة بين الحين والآخر.
 
وتأتي إصابة بولسونارو بين أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
 
وأودى وباء كورونا بحياة أكثر من 85 ألف شخص في البرازيل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout