بعد 3 نتائج إيجابية.. رئيس البرازيل "ينجو" من كورونا

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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، إن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجري له جاءت سلبية، وذلك بعد أسابيع من بقائه رهن العزل الصحي في مقر إقامته إثر إصابته بالفيروس.

وظهر بولسونارو في صورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه علبة من عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي ينسب إليه الفضل في تعافيه من المرض رغم عدم وجود دليل علمي عن فاعليته.

وقال بولسونارو في نص مرفق مع الصورة إن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية.

ولم يحدد الرئيس البرازيلي موعد اجراء الفحص ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأجريت لبولسونارو عدة فحوص هذا الشهر، وجاءت نتائجها إيجابية 3 مرات، من بينها تشخيص مبدئي في السابع من يوليو، أثبت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين يخضع لعزل صحي جزئي في المقر الرئاسي، ويقوم بمهامه الرسمية عبر مؤتمرات الفيدبو، لكنه كان يخرج من مقر الإقامة بين الحين والآخر.

وتأتي إصابة بولسونارو بين أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأودى وباء كورونا بحياة أكثر من 85 ألف شخص في البرازيل.