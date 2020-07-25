عبارات حادة بين تركيا واليونان بسبب فتح آيا صوفيا للصلاة

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تبادلت تركيا واليونان عبارات حادة بسبب تحويل موقع آيا صوفيا في اسطنبول من متحف إلى مسجد، وذلك بعد يوم واحد من أداء أول صلاة جمعة به منذ تسعة عقود.



وكان الانتقاد اليوناني لتحويل الموقع الأثري شديدا على نحو أبرز توتر العلاقات بين البلدين. ودقت أجراس الكنائس حدادا في أنحاء اليونان أمس الجمعة بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي الصلاة ضمن حشود المصلين بالمكان.



وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان مكتوب "أظهرت اليونان مجددا عداءها للإسلام ولتركيا بذريعة رد الفعل على افتتاح مسجد آيا صوفيا للصلاة".



وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين بقوة البيانات العدائية التي أدلى بها أعضاء بحكومة اليونان وبرلمانها لإثارة الجماهير وإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك، وأضافت أن افتتاح آيا صوفيا للصلاة يتفق مع إرادة الشعب التركي وأنه موقع يخص تركيا مثله مثل كل المواقع الثقافية بالبلاد.



وردت وزارة الخارجية اليونانية ببيان قالت فيه "إن مجتمع القرن الحادي والعشرين الدولي لمذهول أمام التشتت الديني والقومي المتعصب الذي تبديه تركيا اليوم".