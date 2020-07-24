سماع دوي انفجار قوي بالقرب من مجدل شمس

A + A -

قال التلفزيون السوري، مساء اليوم الجمعة، إن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش شن ضربات في هضبة الجولان.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية وجهت ضربات لأهداف في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتل.

وقال الجيش الإسرائلي في بيان إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردا على إطلاق نار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت عدة نراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات.

وأوضحت القوات الإسرائلية أنها تعتبر الجيش السوري مسؤولا لعملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بسيادة إسرائيل.