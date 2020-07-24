وفاة طفلة بفيروس كورونا ... في بلجيكا

A + A -

أعلن مسؤولون الجمعة وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا، حيث تواجه البلاد ارتفاعا مقلقًا في الإصابات الجديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بودوين كاتري إن ثلاثة أشخاص يموتون كل يوم في بلجيكا جراء كوفيد-19، وأخيراً توفيت الطفلة وشاب يبلغ من العمر 18 عاما.





وكانت الطفلة تعاني من مشاكل صحية "شديدة" قبل إصابتها، لكن كاتري حذّر من تراخي الأصحاء في الالتزام بتدابير الوقاية وأفاد أن 85 في المئة من الإصابات التي تم تشخيصها الأسبوع الماضي كانت لأشخاص تحت الستين من العمر.

وحذّر "صحيح أنه من النادر أن يموت شاب بسبب كوفيد-19، لكن من الواضح أنه لا يوجد أحد محصن"، مشيرا إلى أنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة أسبوعيا في بلجيكا قفز بنسبة 89 بالمئة.