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بالصورة...رجل مسلح يحتجز شرطيا في أوكرانيا

23
JULY
2020
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أفادت الشرطة الأوكرانية في مدينة بولتافا، اليوم الخميس، عن قيام رجل مسلح بقنبلة يدوية باحتجاز شرطي ويهدد بقتله في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.
 
ونشرت الشرطة الأوكرانية في مدينة بولتافا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من مكان الحادث.
 
 
وأرفقت الصورة بتفاصيل الخبر، حيث قام رجل بحوزته قنبلة يدوية باحتجاز شرطي وهدد بتفجيرها في مقر الشرطة في قسم التحقيقات الجنائية في حال لم تستجب السلطات لمطالبه.
 
 
وطلب الرجل المسلح تزويده بسيارة انتقل فيها مع المحتجز إلى خارج المدينة، وتقوم السلطات المعنية بمراقبته وحذرت السكان من الاقتراب إلى السيارة كونه يشكل خطرا عليهم.
 
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في أوكرانيا، حيث أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا أن رجلا مسلحا قام باختطاف حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، واحتجز 20 راكبا وهدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.
 
وانتهت الحادثة بعد تدخل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
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