واشنطن تلزم سكانها بارتداء الكمامات الطبية

A + A -

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن الأمريكية، ميوريل باوزر، يوم أمس الأربعاء عن اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إلزام سكان العاصمة بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تصريحات وإعلان باورز التي عنونت حملتها بشعار ""الأمر بسيط، عندما تغادر المنزل عليك وضع كمامة".

وتوجهت باورز لسكان العاصمة قائلة: "يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة".

وأضافت رئيسة البلدية "عليكم وضع كمامات لأنكم لا تعلمون إن كنتم ستتمكّنون من الحفاظ على التباعد الجسدي".

وسيُسمح ببعض الاستثناءات، خصوصاً للرياضيين الذين يمارسون الرياضة بعيداً عن الأشخاص الآخرين.