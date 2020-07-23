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ترامب: مرتاح لفكرة عودة ابني وأحفادي للمدرسة

23
JULY
2020
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه مرتاح لفكرة عودة ابنه بارون وأحفاده للمدرسة. 
 
وخلال مؤتمر صحفي، أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة إعادة فتح المدارس رغم مخاوف كثيرين من أن هذا التحرك قد يؤدي لزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب "رويترز". 
 
وحث ترامب الشبان على تفادي الحانات المزدحمة واتخاذ تحركات أخرى للحد من انتشار الفيروس. 
 
 
في السياق، استبعد الدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض لشؤون جائحة كورونا، في حديث له اليوم الأربعاء، احتمالية القضاء على الفيروس التاجي بشكل نهائي.
 
وقال فاوتشي الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه بينما لن يختفي الفيروس، فمن الممكن أن يعمل قادة العالم ومسؤولو الصحة العامة على الحد من تأثيره إلى "مستويات منخفضة".
 
وتتعارض تصريحات فاوتشي مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كرر ادعاءه، مساء الثلاثاء، بأن الفيروس سيختفي، رغم تحذيرات من خبراء، بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن إصابات ووفيات "كوفيد 19" قد ترتفع هذا الخريف.
 
يشار إلي أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و882167 بزيادة 63028 حالة عن الإحصاء السابق في حين زاد عدد الوفيات 1047 ليصل الإجمالي إلى 141677 حالة.
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