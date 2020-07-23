"مفاجأة" بشأن أحدث انفجار في منشأة نووية إيرانية

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قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني جواد كريمي القدوسي، إن الانفجار الذي وقع في منشأة نظنز النووية في الثاني من يوليو الجاري نتج عن "خرق أمني".

واستبعد القدوسي بشدة "ضرب المجمع بجسم خارجي"، في إشارة إلى استهداف المبنى الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، بقنابل أو صواريخ، كما ذكرت بعض الروايات.

وقال القدوسي، الذي تحدث إلى موقع البرلمان الإيراني في الإنترنت، الأربعاء: "إذا كانت هناك ضربة من الخارج كان يجب أن نرى شظايا، لكن لم نجد على الإطلاق أي شيء من هذا القبيل".

لكن عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني لم يتحدث عن تفاصيل أكثر من "الخرق الأمني" أو "التسلل"، على حد تعبيره، وفقما ذكر موقع "راديو فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك.