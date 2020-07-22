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منظمة الصحة: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021

22
JULY
2020
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قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن الباحثين يحرزون تقدما كبيرا في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، ولكن من غير الممكن توقع بدء استخدامها قبل أوائل عام 2021.

وأكد رايان، اليوم الأربعاء، "أننا نحرز تقدما جيدا"، مشيرا إلى أن هناك عددا من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب، ولم يفشل أي واحد منها حتى الآن في ما يخص معايير السلامة والقدرة على تطوير الاستجابة المناعية.

وأضاف: "بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على اللقاح".

وأشار إلى أن منظمة الصحة تعمل على توسيع إمكانيات الحصول على اللقاحات المحتملة وزيادة القدرات الإنتاجية، مؤكدا أن "اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع".

وحذر رايان من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد تجاوز الـ 15 مليون شخص حول العالم، وتوفي أكثر من 600 ألف مصاب بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.

روسيا اليوم
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