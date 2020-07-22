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هل انخفضت ارقام ترامب مقابل ارتفاع حظوظ بايدن؟

22
JULY
2020
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أظهر استطلاع للرأي أن جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية يتقدم على الرئيس دونالد ترامب بثماني نقاط مئوية في تأييد الناخبين المسجلين.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته رويترز/إبسوس أن بايدن نائب الرئيس السابق يتمتع فيما يبدو أيضا بفارق كبير لدى الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم حتى الآن.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري في الفترة 15-21 يوليو أن 46 في المئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر القادم في حين أيد 38 في المئة ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

أما باقي المشاركين في الاستطلاع ونسبتهم 16 في المئة فانقسموا بين من لم يحسم رأيه أو ينوي دعم مرشح ثالث أو من لن يدلي بصوته.

وتركز حملتا بايدن وترامب في الدعاية الانتخابية على التواصل مع هذه المجموعة الثالثة لاستمالتها إذ أن بوسعها ترجيح نتيجة الانتخابات لصالح أي من المرشحين.

ويقول 70 في المئة من الناخبين الحائرين أو الذين سجلوا تأييدهم لمرشح ثالث إنهم لا يقرون أداء ترامب من موقع الرئاسة، وتقول نسبة مماثلة إنها تعتقد أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ.

وقالت نسبة 62 في المئة إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يسير في طريق خاطئ.

ويبدو أن هذه المجموعة تشعر بقلق عميق أيضا إزاء فيروس كورونا المستجد الذي قتل أكثر من 141 ألف أمريكي، وتسبب في انضمام الملايين إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وقال ثمانية تقريبا من كل عشرة ناخبين إنهم يشعرون شخصيا بقلق لانتشار الفيروس.

وأوضح الاستطلاع أن 38 في المئة فقط من المشاركين يؤيدون أسلوب ترامب في إدارة الأزمة من بينهم 20 في المئة ممن لم يحسموا رأيهم أو الناخبين الذين سجلوا أنهم من أنصار مرشح ثالث.

Reuters
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