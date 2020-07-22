الصين تتخذ إجراء ضد أمريكا في ووهان مركز الوباء!

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نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

وبينما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الأمر، حذرت في إيجاز صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعا.

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

وبينما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الأمر، حذرت في إيجاز صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعا.