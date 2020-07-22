الصين تعلن أن الولايات المتحدة أمرت بإغلاق قنصليتها في هيوستون

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أعلنت الصين الأربعاء أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين "إنه استفزاز سياسي يقوم به الجانب الأميركي بشكل آحادي وينتهك بشكل خطير القانون الدولي".

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددا واشنطن ب "الرد".

ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية.

وبحسب عدة وسائل إعلام في هيوستون، فانه تم الاتصال برجال الإطفاء والشرطة للحضور مساء الثلاثاء الى القنصلية إثر تقارير تفيد بأنه يجري احراق وثائق في باحة المبنى.

وأعلنت شرطة هيوستون في تغريدة على تويتر أنه تمت مشاهدة دخان متصاعد لكن قوات الأمن "لم يسمح لها بدخول" حرم القنصلية.