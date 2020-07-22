تحذير من تسونامي بعد رصد زلزال بقوة 7.8 درجة على سواحل ألاسكا

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حذر مركز رصد الزلازل الأمريكي، اليوم الأربعاء، من خطر وقوع تسونامي في سواحل ألاسكا الجنوبية.

وأظهرت بيانات المركز، تسجيل زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر على مسافة 75 ميلا من مدينة تشيغنيك.

ويعتبر هذا الزلزال هو الثاني خلال شهر، بعد وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية، مطلع الشهر الجاري.

وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني، أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع فيها زلازل أكثر من أية منطقة أخرى في الولايات المتحدة.