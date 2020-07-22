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القوات الجوية الهندية تحد من استخدام عناصرها لواتساب

22
JULY
2020
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قالت مصادر في وزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، إن سلاح الجو الهندي منع جنوده من المشاركة في مجموعات تطبيق واتساب بسبب مخاوف بشأن ضعف أمن التطبيق.
 
وأوضحت المصادر، "أصدرت القوات الجوية الهندية "IAF" أمرًا يحظر على العسكريين الانضمام إلى المجموعات على واتساب. ومع ذلك، سمحت "IAF" الاستخدام الفردي لتطبيق واتساب... واستند القرار إلى توصيات فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT) بناءً على تهديدات متعلقة بنقاط ضعف في أمن التطبيق".
 
في وقت سابق، أمر الجيش الهندي الضباط والجنود بإزالة 89 تطبيقًا من هواتفهم المحمولة، بينها فيسبوك وانستغرام وتيندير وغيرها الكثير، مشيرين إلى مخاوف أمنية وتسريبات للبيانات السرية. تشمل قائمة التطبيقات المحظورة أيضًا 59 تطبيقا تم حظرها مسبقًا من قبل الحكومة الهندية. بدورها، منعت وزارة الشؤون الداخلية في الهند موظفيها السابقين والحاليين من استخدام شبكة فيسبوك.
 
وحظرت السلطات الهندية في نهاية يونيو/ حزيران، استخدام الشبكة الاجتماعية الصينية "تيك توك" ومتصفح "UC"، وتطبيق "WeChat". كما ورد في بيان حكومي، إن القائمة تتضمن تطبيقات تضر بسيادة واستقرار ودفاع الهند وأمن الدولة والنظام العام.
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