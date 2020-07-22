بيلوسي: فيروس كورونا هو فيروس ترامب

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وصفت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، فيروس كورونا المستجد بفيروس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاءت تصريحات بيلوسي خلال مقابلة خاصة على قناة "سي إن إن" الأمريكية قالت فيها: "أعتقد أن تعليقات الرئيس اليوم تظهر أنه اعترف بالأخطاء التي ارتكبها واعترف بأن هذه ليست خدعة، بل وباء تفاقم بالفعل في معظم أنحاء العالم".

وأضافت بيلوسي قائلة: "في الواقع، إنه فيروس ترامب فلنلبس الأقنعة، ولنحافظ على المسافة الاجتماعية".

وتابعت بيلوسي إن "قرار الرئيس دونالد ترامب بارتداء قناع أثناء زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يرقى إلى اعتراف بأن أغطية الوجه يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا".