بريطانيا بصدد توسيع صلاحيات الاستخبارات لمكافحة التدخل الخارجي

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة المركزية في لندن بصدد منح أجهزة المخابرات المزيد من الصلاحيات لمواجهة ومكافحة التدخل الأجنبي في البلاد.

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "تايمز" البريطانية أن الحكومة البريطانية تخطط لإقرار قوانين جديدة مرتبطة بمنع "أنشطة العدو" في البلاد.

وأشارت الصحيفة أن القوانين الجديدة تعطي إمكانية إنشاء "سجل عملاء أجانب" رسمي، على غرار النهج في الولايات المتحدة وأستراليا.

وأعلنت لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان البريطاني في تقرير لها، بأن روسيا تضع بريطانيا كأحد أهدافها الاستخبارية الرئيسية.

وقالت اللجنة في بيانها، إن روسيا تعتبر المملكة المتحدة هدفا رئيسيا لها، معربة عن اعتقادها أن هذا قد يكون مرتبطا بعلاقات المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة.