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في هذه الدولة .. سحب أكثر من 400 جثة من شوارع ومنازل مع تسارع انتشار كورونا!

22
JULY
2020
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أعلنت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة في بوليفيا الثلاثاء أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل انحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية بينهم 85% توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقامت الشرطة بين 15 و 20 تموز الحالي بسحب حوالى 191 جثة في كوشابامبا و141 في لاباز و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تسجل حوالى نصف حالات الإصابات البالغة 61 ألفا في البلاد كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة هذه ايفان روخاس.


وتم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي (جنوب غرب البلاد) وتسع في شويويساكا (جنوب شرق). و85% من الجثث تعود لاشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19 او ظهرت عليهم عوارض المرض كما أضاف روخاس.


وبحسب المكتب الوبائي الوطني فان انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.


وبوليفيا التي تعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

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