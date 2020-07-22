أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء في هذا البلد!

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أعلنت استراليا عن 501 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها.



وأحصيت غالبية الحالات في الساعات الـ24 الماضية في ولاية فيكتوريا (جنوب) حيث تتخذ السلطات اجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها والتي تخضع منذ حوالى أسبوعين لقيود جديدة.



وكانت الذروة السابقة للوباء في 28 آذار حين أحصيت 459 حالة بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس.



وتمكنت البلاد بعد ذلك من احتواء انتشار الفيروس وعمدت الى رقع القيود. والاربعاء أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن 484 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة.



وباتت استراليا تسجل حوالى 13 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 الذي تسبب بوفاة 128 شخصا في البلاد التي تعد 25 مليون نسمة.



واعتبارا منتصف ليل الاربعاء سيطلب من سكان ملبورن وضع الكمامات حين يخرجون من منازلهم والا فسيدفعون غرامة بقيمة 200 دولار استرالي (123 يورو).