18 قتيلا.. هجوم مباغت يحول حفل زفاف إلى "مأساة"

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في هجوم بشع استهدف حفل زفاف، قتل مسلحون 18 شخصاً وأصابوا 30 آخرين بجروح في ولاية كادونا في شمال نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون، الاثنين.

وأوضحت المصادر أن مسلّحين يستقلّون درّجات نارية اقتحموا مساء الأحد حفل الزفاف في قرية كوكوم-داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على الضيوف.

وقال المسؤول الإداري في المنطقة، بيج كاتوكا أيوبا، لوكالة فرانس برس إن المسلحين "قتلوا 18 شخصاً في حفل الزفاف، وأصابوا 30 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشباب".

وأضاف: "قتل 15 شخصاً على الفور، بينما توفي 3 آخرون في المستشفى".

ولم تحدد المصادر الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد أعمال عنف متكررة بين أفراد من مربي الماشية من إتنية الفولاني والمزارعين الحضر.

وأكد المتحدّث باسم شرطة الولاية محمد جالينجي لفرانس برس وقوع الهجوم، لكن من دون أن يعلن عن أي حصيلة.

وقال "تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح خلال الهجوم، لكن ليس لدينا بعد العدد النهائي للضحايا".

وتقع كادونا في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، لكنّ جنوب الولاية تقطنه أغلبية مسيحية. وتشهد المنطقة منذ امد بعيد صراعاً بين المزارعين والرعاة حول حقوق الرعي والمياه.

وتصاعدت حدّة أعمال العنف بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ممّا دفع بسلطات الولاية إلى التوسّط بينهما لإرساء هدنة لكنّ محاولتها باءت بالفشل.