الهند تواصل تسجيل "أرقام قياسية" بإصابات كورونا

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سجلت الهند، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 40,425 حالة إصابة جديدة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد الاصابات الى 1,118,043 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في الهند جراء الوباء إلى 27,497 حالة وفاة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وقالت وزارة الصحة مساء الأحد إن معدل الوفيات في الهند، البالغ حاليا 2.49 في المئة، "يتراجع تدريجيا" بسبب استراتيجية احتواء فعالة، واختبارات صارمة، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وتجري الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يقرب من 10 آلاف اختبار لكل مليون شخص.

ووفقا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو أكبر هيئة بحث طبي في الهند، يجري اختبارات لأكثر من 300 ألف شخص يوميا في الوقت الحالي، مقارنة ببضع مئات فقط في مارس الماضي.

يشار إلى أن الهند حلت في المركز الثالث في عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد المسجلة في العالم، وذلك بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وقبل روسيا.

وكان إحصاء لرويترز أشار إلى أن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، كما أن 604232 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وبحسب الوكالة، تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 140,398 حالة وفاة، من أصل 3,789,711 حالة إصابة، في حين احتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 79,488 حالة وفاة من أصل أكثر من 2 مليون إصابة.