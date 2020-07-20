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ولايات ألمانية تناشد الكونغرس وقف "قرار ترامب"

20
JULY
2020
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ناشد رؤساء حكومات 4 ولايات ألمانية، في خطابات اطلعت عليها رويترز، الأحد، أعضاء بالكونغرس الأميركي وقف خطط سحب القوات الأميركية من ألمانيا.
 
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأميركية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألف جندي ملقيا باللائمة على ألمانيا، الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي، لإخفاقها في الوفاء بالإنفاق الدفاعي المستهدف للحلف واتهمها بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة.
 
ووجه رؤساء حكومات الولايات الأربع بجنوب ألمانيا، والتي توجد بها قواعد عسكرية أميركية إلى 13 عضوا في الكونغرس من بينهم السناتور ميت رومني والسناتور جيم إنهوف.
 
وكتب رؤساء حكومات بافاريا وهسه وبادن- فيرتمبرجور أينلاند- بالاتينيت: "نحن لذلك نطلب منكم دعمنا ونحن نسعى إلى ألا نقطع رباط الصداقة بل نعززه وأن نحافظ على الوجود الأميركي في ألمانيا وأوروبا في المستقبل".
 
ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية في برلين التعليق على الخطوة الأميركية، وقالت واشطن في الشهر الماضي إن الخطوة "ستعزز ردع روسيا وتقوي حلف شمال الأطلسي وتطمئن الحلفاء".
 
لكن رؤساء الحكومات كتبوا يقولون إن القوات الأميركية في ولاياتهم: "تشكل العمود الفقري للوجود الأميركي في أوروبا ولقدرة حلف شمال الأطلسي على التحرك".
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