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فرض حالة طوارئ جنوبي الصين.. والسبب؟

20
JULY
2020
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أعلنت خدمات الطوارئ في الصين، الأحد، عن إنقاذ أكثر من 1900 شخص علقوا بمنازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، التي غمرت شوارع مدينة إنشي في إقليم هوبي.

الفيضانات تضرب مهد كورونا في الصين وفرض حالة الطوارئ في مناطق جنوبي البلادالصين.. الفيضانات تتسبب في تشريد الملايين وسط وجنوبي البلاد
وأشارت قناة (CCTV) الصينية الرسمية، إلى أن "الفنيين يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء وغيرها من البنى التحتية بالمدينة منذ بدء هطول الأمطار يوم الخميس الماضي".

ورفعت السلطات المحلية حالة الطوارئ من المستوى الثاني إلى المستوى الأول لمواجهة الأزمة الناتجة عن الفيضانات.

من جهتها، ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، أن "نحو 23.86 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الشديدة التي شهدتها 24 منطقة على مستوى المقاطعات في أنحاء الصين منذ بداية يوليو".

وقالت الوزارة، إن "الفيضانات التي ضربت مناطق من بينها جيانغشي وأنهوي وهوبي وهونان خلفت 31 قتيلا أو مفقودا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2.04 مليون شخص".

وألحقت الفيضانات أضرارا بنحو 151 ألف منزل، وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 64.39 مليار يوان (نحو 9.19 مليار دولار أمريكي).

وشهد عدد القتلى أو المفقودين جراء الفيضانات انخفاضا بنسبة 82 % عن المتوسط خلال الفترة ذاتها من السنوات الخمس الماضية، في حين تقلصت الخسائر الاقتصادية المباشرة بنسبة 5.9%، وفقا للوزارة.

ومنذ يونيو الماضي، ضربت الأمطار الغزيرة المستمرة أجزاء كبيرة من جنوبي الصين، وتجاوز منسوب المياه في العديد من الأنهار في المناطق المتضررة، مستويات التحذير.

 

 

 

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