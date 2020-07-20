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كاني ويست في تجمع انتخابي: مليون دولار لكل طفل

20
JULY
2020
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أطلق مغني الراب كاني ويست، مساء الأحد، أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين في التنافس بالسباق الرئاسي القادم.
 
وظهر كاني ويست أمام حشد جماهيري وهو يضع الرقم "2020" على رأسه، حيث دعا سيدتين شابتين من الحضور للتحدث على خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن، مثل عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.
 
وبعد ذلك تحدث مغني الراب عن مجموعة كبيرة من المواضيع كرغبة والده في إجهاضه قبل ولادته، وإنجاب زوجته كيم كارداشيان لطفلهما الأول رغم عدم رغبته بذلك.
 
وبيّن ويست أنه يؤيد جعل الإجهاض قانونيا مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه، مضيفا: "كل شخص لديه طفل يجب أن يحصل على مليون دولار أو رقم قريب منه"، حسبما نقل موقع "أي بي سي نيوز" الإخباري.
 
ووفق قوانين ولاية ساوث كارولينا، ينبغي على من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على 10 آلاف توقيع، قبل قبوله ضمن فئة "المرشحين المستقلين".
 
ومن أجل جمع هذه الأصوات، دعا ويست مؤيده وجمهوره السبت، بالتصويت لصالحه ليكون ضمن المرشحين عن ساوث كارولينا.
 
كذلك نقلت "أي بي سي نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن حملة ويست تعمل جيدا في ولايات عديدة لجمع التوقيعات.
 
وكان ويست قد أكد في الثامن من هذا الشهر، أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان من أبرز مناصريه، مؤكدا أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأميركية "للفوز".
 
وقال ويست لمجلة "فوربس": "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، التي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.
 
ومضى يقول: "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز".
 
ونفى ويست أن يكون الهدف من ترشحه هو "انتزاع أصوات الأميركيين من أصول أفريقية"، وتقويض فرص جو بايدن منافس ترامب عن الحزب الديمقراطي.
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