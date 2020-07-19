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برلماني ايراني: الاتفاقية مع الصين بمثابة بوّابة لتصدير النفط والطاقة

19
JULY
2020
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وكالة فارس -

 أشاد عضو لجنة الشؤون الزراعية في البرلمان الايراني النائب أحد آزادي خواه، بالاتفاقية المقرر ابرامها مع الصين لفترة 25 عاماً وعدّها بمثابة بوّابة لتصدير النفط والطاقة من ايران.

وقال أحد آزادي ‌خواه النائب عن أهالي ملاير /غرب ايران/، في كلمته خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، إن هذا الاتفاق أعدّ في 9 بنود ويتضمن آفاقا وأهدافا وأرضيات وخطوات ورقابة وتعاون مع البلدان الاخرى وغيرها والذي تم إعداده منذ عام 2016.

وأكد على ضرورة أن لايسمح الشعب الايراني لاعداء الثورة بإعاقة تقدم البلاد حيث ان العملاء يرددون معلومات مشوّهة عبر الاجواء الافتراضية فيما لم تسمح الثورة الاسلامية بمنح شبر واحد من أراضي البلاد للاجانب على مدى 40 عاماً.

ولفت الى ان الاتفاقية مع الصين لم تتضمن منحها جزيرة كيش /جنوب ايران/ ولاينبغي شعور الناس بالانزعاج جراء بثّ الاكاذيب.

ووصف الاتفاقية مع الصين بمثابة بوابة تفتح أمام البلاد في مجال الطاقة وبيع النفط دون منح أي شبر من أراضي ايران للاجانب.

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