"المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الروسية يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على آيا صوفيا ويأسف لقرار القيادة التركية" :
بعد اجتماعه في ١٦-١٧ تموز ٢٠٢٠ اصدر المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الروسية البيان التالي :
"يعرب المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفه العميق لقرار القيادة التركية تحويل آيا صوفيا من متحف الى مسجد.
ان هذا القرار اتخذ دون الاخذ بعين الاعتبار رفض رؤساء الكنائس الأرثوذكسية وممثلي الدول الأجنبية والعديد من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ورجال الدين من مختلف الطوائف والاديان.
ان هذا القرار يمس المشاعر الدينية لملايين المسيحيين حول العالم ، مما قد يسيء الى العلاقات المتوازنة بين الأديان والتفاهم المتبادل بين المسيحيين والمسلمين ، ليس فقط في تركيا ، ولكن أيضًا في أماكن أخرى من العالم.
يأتي هذا القرار المؤلم في وقت تتعرض فيه المسيحية للاضطهاد في العديد من الأماكن حول العالم، وفي وقت تستمر فيه هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط.
اضاف البيان : "لقد تم بناء آيا صوفيا تكريما للمسيح المخلص ؛ انها في أذهان ملايين المسيحيين ، لا تزال كنيسة .
بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص ، فإن لهذا المعبد أهمية تاريخية وروحية خاصة.
من جهة اخرى توجه المجمع إلى الكنائس الارثوذكسية المحلية الشقيقة مبدياً اسفه الشديد لما يشهده العالم الأرثوذكسي اليوم من واقع محزن بسبب ما يحصل في أوكرانيا، "الامر الذي أضعف قدرتنا على مواجهة التحديات الروحية والحضارية المعاصرة في آن" .
اليوم، وفي عصر تزايد المشاعر العدائية للمسيحية وتزايد ضغوط المجتمع الدهري على الكنيسة ، هناك حاجة للوحدة أكثر من اي وقت مضى.
ندعو الكنائس الارثوذكسية الشقيقة للعمل معاً ، بروح السلام والمحبة في المسيح ، للبحث عن مخرج لهذه الأزمة.
كما نأمل أن تبذل السلطات التركية الجهود اللازمة للحفاظ على الفسيفساء المسيحية التي لا تقدر بثمن والتي نجت بأعجوبة، وان تتيح زيارتها ومشاهدتها للحجاج المسيحيين.
وإذ نعرب عن أملنا في تعزيز الحفاظ على الاحترام المتبادل والتفاهم بين المؤمنين من مختلف الديانات العالمية ، فإننا نناشد المجتمع الدولي أيضًا تقديم كل مساعدة ممكنة للحفاظ على الوضعية الخاصة لآيا صوفيا ، وهو أمر ذو اهمية خاصة ودائمة لجميع المسيحيين.