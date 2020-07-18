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"المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الروسية يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على آيا صوفيا ويأسف لقرار القيادة التركية" :

بعد اجتماعه في ١٦-١٧ تموز ٢٠٢٠ اصدر المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية الروسية البيان التالي :

"يعرب المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفه العميق لقرار القيادة التركية تحويل آيا صوفيا من متحف الى مسجد.

ان هذا القرار اتخذ دون الاخذ بعين الاعتبار رفض رؤساء الكنائس الأرثوذكسية وممثلي الدول الأجنبية والعديد من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ورجال الدين من مختلف الطوائف والاديان.

ان هذا القرار يمس المشاعر الدينية لملايين المسيحيين حول العالم ، مما قد يسيء الى العلاقات المتوازنة بين الأديان والتفاهم المتبادل بين المسيحيين والمسلمين ، ليس فقط في تركيا ، ولكن أيضًا في أماكن أخرى من العالم.

يأتي هذا القرار المؤلم في وقت تتعرض فيه المسيحية للاضطهاد في العديد من الأماكن حول العالم، وفي وقت تستمر فيه هجرة المسيحيين من الشرق الأوسط.

اضاف البيان : "لقد تم بناء آيا صوفيا تكريما للمسيح المخلص ؛ انها في أذهان ملايين المسيحيين ، لا تزال كنيسة .

بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص ، فإن لهذا المعبد أهمية تاريخية وروحية خاصة.

من جهة اخرى توجه المجمع إلى الكنائس الارثوذكسية المحلية الشقيقة مبدياً اسفه الشديد لما يشهده العالم الأرثوذكسي اليوم من واقع محزن بسبب ما يحصل في أوكرانيا، "الامر الذي أضعف قدرتنا على مواجهة التحديات الروحية والحضارية المعاصرة في آن" .

اليوم، وفي عصر تزايد المشاعر العدائية للمسيحية وتزايد ضغوط المجتمع الدهري على الكنيسة ، هناك حاجة للوحدة أكثر من اي وقت مضى.

ندعو الكنائس الارثوذكسية الشقيقة للعمل معاً ، بروح السلام والمحبة في المسيح ، للبحث عن مخرج لهذه الأزمة.

كما نأمل أن تبذل السلطات التركية الجهود اللازمة للحفاظ على الفسيفساء المسيحية التي لا تقدر بثمن والتي نجت بأعجوبة، وان تتيح زيارتها ومشاهدتها للحجاج المسيحيين.

وإذ نعرب عن أملنا في تعزيز الحفاظ على الاحترام المتبادل والتفاهم بين المؤمنين من مختلف الديانات العالمية ، فإننا نناشد المجتمع الدولي أيضًا تقديم كل مساعدة ممكنة للحفاظ على الوضعية الخاصة لآيا صوفيا ، وهو أمر ذو اهمية خاصة ودائمة لجميع المسيحيين.