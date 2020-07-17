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المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان الدفاع الأرمينية : القوات المسلحة الأرمينية تسيطر على طول الحدود بالكامل

17
JULY
2020
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الجمعة كان هادئا نسبيا.
 
وكتبت ستيبانيان في حسابها على "فيسبوك": "كان الوضع هادئا نسبيا خلال ساعات الليل الماضية. لم يستخدم العدو على  الحدود سوى الأسلحة الصغيرة. تسيطر القوات المسلحة الأرمنية على الوضع على طول الحدود بالكامل".
 
ويستمر الاشتباك الذي بدأ، في 12 يوليو / تموز، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لعدة أيام في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على حدود جورجيا وتبعدان مئات الكيلومترات عن ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، حيث الوضع هادئ الآن. مكان القصف توجد مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس.
 
ووفقا لباكو، قتل 12 جنديا أذربيجانيا، بما في ذلك جنرال. أعلن الجانب الأرمني عن مقتل أربعة وإصابة عشرة جنود. وأعرب عدد من الدول والمنظمات الدولية عن القلق إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعوا الأطراف إلى الحوار.
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