"حجر دموي"...عصابات كولومبيا تعدم مخالفي حظر "كورونا"

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أشارت تقارير بقيام عصابات المخدرات في كولومبيا بقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب انتهاكهم لقواعد الحجر الصحي والإغلاق في البلاد منعا لتفشي فيروس "كورونا".

في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن العصابات تفرض "إغلاقا دمويا" لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويعتمد أفراد العصابات على الاستعانة بتطبيق "واتسآب" ومنشورات من أجل تحذير المواطنين من عمليات الإغلاق في المناطق الريفية التي ينشطون فيها، وإلا فإن مصيرهم سيكون هو التصفية.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن العصابات تمنع الناس في البلاد من الخروج من منازلهم على الإطلاق، حتى إن شعروا بالمرض.

كما قامت العصابات بإحراق الدراجات النارية لأولئك الذين تجاهلوا قيود الإغلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وفرضت الحكومة الكولومبية الإغلاق على المستوى الوطني وعلى مستوى المحليات، لكنه لم يكن صارما مثل ذلك الذي فرضته الجماعات المسلحة، وعواقب خرق الإغلاق الحكومي ليست فادحة في أي منطقة.