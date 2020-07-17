زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا وتحذير من تسونامي

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ضرب زلزال كبير بقوة 6.9 على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 114 كيلو مترا شمال مدينة كوكودا.

وأشارت الهيئة إلى أن تم تحديد مركز الزلزال حيث وقع على عمق وصل إلى 85.5 كيلو مترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 7.8 درجة جنوبا وخط طول 147.7 درجة شرقا.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، من الزلزال من الممكن أن يسبب موجات تسونامي.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلزال والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.