بعد حادثة جورج دبليو بوش... ضرب رئيس كوريا الجنوبية بـ "الحذاء"... فيديو

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أفادت وكالة أنباء "رونهاب" أن رجلا ألقى بحذائه على الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عند مغادرته مبنى البرلمان.

وفقا للوكالة، وقع الحادث حوالي الساعة (10:30 بتوقيت موسكو) حينما أقدم رجل يدعى جونغ، بخلع حذائه والإلقاء به على الرئيس الكوري الجنوبي، إلا أنه لم يصبه.

وتم اعتقال الرجل، حيث قال: "ألقيت الحذاء على الرئيس مون جاي إن، أردت منه أن يشعر بالعار".

ولم يصدر أي تعليق من رئاسة كوريا الجنوبية على الحادث.

يشار إلى أن الصحفي العراقي منتظر الزيدي ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2008 أثناء مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بفردتي حذائه أمام شاشات التلفزة واخطأه، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في العراق وأودع السجن ثم أفرج عنه بعد تسعة أشهر لحسن السلوك، وغادر العراق فور إطلاق صراحه.