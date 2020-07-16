living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القضاءُ البريطاني يحسم جدل عودة "عروس داعش"

16
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا بشأن عودة الشابة المعروفة بـ"عروس داعش" إلى المملكة المتحدة، بعدما غادرت في 2015 إلى سوريا لأجل الالتحاق بالتنظيم المتطرف.
 
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن شميمة بوغوم، وهي واحدة من بين ثلاث طالبات في لندن غادرن صوب سوريا، صارت قادرة على العودة إلى بريطانيا.
 
وأوضح القضاة الذين أصدروا الحكم، أنه بإمكان "عروس داعش" أن تعود وتعترض على قرار تجريدها من الجنسية البريطانية، على غرار باقي المنضمين إلى الجماعات المتشددة في بؤر التوتر.
 
وتبلغ شميمة 20 عاما، وغادرت إلى سوريا في فبراير 2015، وعاشت لأكثر من ثلاث سنوات تحت سيطرة داعش، ثم جرى العثور عليها وهي حامل في شهرها التاسع داخل أحد المخيمات، في السنة الماضية.
 
وأصدر وزير الداخلية البريطاني حينها، ساجد جاويد، قرار بنزع جنسية "عروس داعش" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.
 
وقالت شميمة، في حوار مع "سكاي نيوز"، إنها كانت مجرد ربة بيت خلال الأعوام الأربعة التي قضتها وسط "الخلافة" المزعومة لداعش.
 
وبعد ثلاثة أسابيع فقط من وصولها إلى محافظة الرقة، شمالي سوريا، تزوجت الشابة البريطانية مقاتلا هولنديا في داعش يحمل اسم ياغو رييديجك.
 
وأوضحت أنها غادرت الرقة في يناير 2017 مع زوجها وطفليها؛ وكانا وقتئذ فتاة في عامها الأول ورضيعا في شهره الثالث، لكن الاثنين توفيا بعد ذلك.
 
أما الابن الثالث، وجرت تسميته بجراح، فقد توفي بعد وقت قصير من ميلاده، خلال السنة الماضية.
 
وبدأت "عروس داعش" نزاعا في المحكمة مع وزارة الداخلية، وزعمت أن قرار إسقاط الجنسية عنها حولها إلى إنسانة غير منتمية إلى أي دولة، "وهذا الأمر يعرضها لخطر الموت الحقيقي أو التعامل غير الإنساني والمسيء"، بحسب قولها.
 
وفي فبراير الماضي، تم إصدار قرار في القضية من قبل لجنة استئناف الهجرة الخاصة في بريطانيا؛ وهي محكمة خاصة تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات إسقاط الجنسية على خلفية الأمن القومي.
 
ورأت المحكمة وقتئذ أن قرار إسقاط الجنسية عن شميمة بوغوم جرى بشكل قانوني، علمًا أنها كانت تحمل جنسية بنغلاديش حين صدر القرار عن وزارة الداخلية.
 
وأوضحت المحكمة، أنه لا يمكن أن تلعب أي دور في الطلب المقدم لأجل الاستئناف، لكن "عروس داعش" تمسكت بالاعتراض على القرار.
 
وفي وقت سابق، تم رفض عودتها حتى تتابع النزاع القضائي، لكن محكمة الاستئناف قضت، مؤخرا، بأن العودة هي الطريقة الوحيدة الممكنة التي تتيح لها أن تأتي إلى بريطانيا لأجل استئناف الحكم القضائي بشأن الجنسية.
 
وقال القضاة إن اعتبارات الإنصاف والعدل في هذه القضية يجب أن توازي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وبالتالي، يجب السماح لها بالعودة.
 
أما المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، فرأى القضاة أنها قابلة للتدبير والمراقبة، في حال عادت إلى المملكة المتحدة، نظرا إلى إمكانية اعتقالها ومحاكمتها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout