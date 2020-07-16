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جريمة قتل "بشعة".. جثة داخل أكياس بلاستيكية

16
JULY
2020
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ذكرت وسائل إعلام في مدينة نيويورك الأميركية أن السلطات عثرت على جثة مؤسس شركة جوكادا النيجيرية، وهي تطبيق إلكتروني لخدمات نقل الركاب، مقطوعة الرأس والأوصال في شقة فاخرة بالمدينة وبجوارها منشار كهربائي.


وأكدت الشرطة، الأربعاء، في بيان أن القتيل هو أحد رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ويدعى فهيم صالح وصنفت الواقعة جريمة قتل، لكنها لم تفصح عن التفاصيل البشعة التي كشفتها وسائل الإعلام في نيويورك.

ونقل مراسلون في وسائل إعلام في نيويورك عن الشرطة قولها إن المحققين عثروا على جذع صالح قرب منشار كهربائي ووجدوا رأسه وأطرافه فيما بعد في أكياس بلاستيكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شقيقة صالح هي التي اكتشفت جثته، مساء الثلاثاء، وأن حقيقة وجود المنشار وهو لا يزال موصولا بالكهرباء دفعت المحققين للاشتباه في أن وصولها أربك الجاني، الذي ربما لاذ بالفرار من مخرج آخر.

وأسس صالح (33 عاما) شركة جوكادا لتأجير الدراجات النارية، والتي كانت تحظى بشعبية في مدينة لاغوس النيجيرية إلى أن منعتها السلطات في فبراير.

وكان لدى الشركة، التي تلقت تمويلا من صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، أحد أكبر أساطيل الدراجات النارية المتاحة للتأجير في نيجيريا، لكن الشركة ومنافسيها اصطدموا بالقواعد التنظيمية في ولاية لاغوس.

 

 

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